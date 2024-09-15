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В Роспотребнадзоре красноярцам рассказали, сколько оливок в день можно есть

О пользе оливок и маслин рассказали жителям Красноярского края в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю.

Источник: Freepik

Эти плоды богаты витаминами, микро- и макроэлементами и содержат полезные природные антиоксиданты. Также в них содержится масло, имеющее ряд оздоровительных свойств. Оно богато омега-9 ненасыщенными жирными кислотами. Его умеренное употребление снижает риск развития сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют употреблять такие плоды после еды или в середине трапезы. В количестве 2−3 штук, в качестве дополнения к гарниру. Но страдающим гипертонией лучше вовсе не включать их в свой рацион.

Маслины и оливки едят в солёном или маринованном виде, и это делает их продуктом с высоким содержанием соли. Стоит избегать чрезмерного их употребления.

Кстати, оливки и маслины — это один и тот же продукт, только разного цвета. Правда, худеющим больше подойдут зеленые оливки, так как они менее калорийны, чем черные.

Роспотребнадзор
здоровье