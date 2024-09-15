Министр Котяков: Нацпроект «Семья» будет принят в 2024 году

Минтруд разрабатывает стратегию семейно-демографической политики, рассчитанную до 2036 года — на ближайшие 12 лет. Её принятие, как рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете» глава Минтруда РФ Антон Котяков, ожидается до конца нынешнего года.
«Для подготовки этой стратегии проводим 8 окружных форумов. На них приглашаются региональные представители, эксперты по демографии, многодетные семьи. Очень ценно, что откликаются целые династии. Вот так — совместно, в открытом режиме — обсуждаются направления, которые затем и войдут в нашу стратегию семейно-демографической политики. Она должна быть представлена и утверждена уже до конца нынешнего года. Отмечу, что она затронет и вопросы обеспечения комфортной среды обитания, и жилищные вопросы, и поддержки специалистов на селе. И вопросы поддержки молодых и студенческих семей», — пояснил министр.
Инструменты для реализации этого стратегического документа в той или иной мере будут зашиты во все национальные проекты, но, в первую очередь — в нацпроект «Семья». В них уже прописываются конкретные мероприятия.
Нацпроект «Семья» также должен быть принят до конца нынешнего года. Министр уточнил, что основные параметры нацпроекта разработаны, они были представляли на выставке «Россия». «После этого у нас была стратегическая сессия у председателя правительства, где мы ему докладывали содержание нацпроекта. Получили обратную связь. Сейчас дорабатываем нацпроект. Постараемся завершить эту работу до конца сентября», — добавил Антон Котяков.
Полностью интервью с Антоном Котяковым читайте в ближайших номерах «Российской газеты».