Министр Котяков: Нацпроект «Семья» будет принят в 2024 году

«Для подготовки этой стратегии проводим 8 окружных форумов. На них приглашаются региональные представители, эксперты по демографии, многодетные семьи. Очень ценно, что откликаются целые династии. Вот так — совместно, в открытом режиме — обсуждаются направления, которые затем и войдут в нашу стратегию семейно-демографической политики. Она должна быть представлена и утверждена уже до конца нынешнего года. Отмечу, что она затронет и вопросы обеспечения комфортной среды обитания, и жилищные вопросы, и поддержки специалистов на селе. И вопросы поддержки молодых и студенческих семей», — пояснил министр.