Дмитрий Демешин принял участие в церемонии принятии военной присяги

Дмитрий Демешин подчеркнул, что служба пограничников всегда была сложной и почетной, требуя значительной стойкости и беспрерывной бдительности. Губернатор Хабаровского края также поблагодарил преподавательский состав института за вклад в обучение и воспитание защитников границы, пожелав коллективу института дальнейших успехов и процветания. Напомним, что Хабаровский пограничный институт ФСБ России начал свою деятельность в 1993 году, являясь единственным высшим учебным заведением такого рода в Дальневосточном федеральном округе.