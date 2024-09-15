Дмитрий Демешин принял участие в церемонии принятии военной присяги

После выноса Боевого Знамени на плац, первокурсники института произнесли слова клятвы, подтверждая свою верность Родине и принимая на себя обязательства по защите границ России и ее территориальной неприкосновенности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Губернатор Дмитрий Демешин обратился с приветственным словом к будущим защитникам границы. — День принятия Военной присяги является значимым и незабываемым моментом в жизни каждого гражданина, истинного патриота своей страны. Когда курсант дает клятву верности Родине, он передает часть своей души одной из вечных ценностей — любви и преданности Родине.своей земле, своему делу.
— Пусть ваша клятва будет крепче гранита! — сказал глава Хабаровского края.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что служба пограничников всегда была сложной и почетной, требуя значительной стойкости и беспрерывной бдительности. Губернатор Хабаровского края также поблагодарил преподавательский состав института за вклад в обучение и воспитание защитников границы, пожелав коллективу института дальнейших успехов и процветания. Напомним, что Хабаровский пограничный институт ФСБ России начал свою деятельность в 1993 году, являясь единственным высшим учебным заведением такого рода в Дальневосточном федеральном округе.