Следователи прошли учебно-методические занятия в Братске

В Братске для следователей провели учебно-методические занятия. На полигоне молодые специалисты отрабатывали вопросы организации и порядка проведения отдельных следственных действий, а также назначению судебных экспертиз. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.
— Сотрудники отдела криминалистики следственного управления совместно со следователями прибыли на открытую местность, где были смоделированы следственные ситуации, максимально приближенные к реальности. На полигоне по легенде произошли убийства в автомобиле и в лесном массиве, — рассказывают в ведомстве.
Молодым специалистам проходить задания помогали опытные следователи-криминалисты. Под руководством наставников они составляли процессуальные документы, осматривали места происшествия, фиксировали следы преступления, изымали вещественные доказательства и биологические следы.