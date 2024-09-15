Следователи прошли учебно-методические занятия в Братске

— Сотрудники отдела криминалистики следственного управления совместно со следователями прибыли на открытую местность, где были смоделированы следственные ситуации, максимально приближенные к реальности. На полигоне по легенде произошли убийства в автомобиле и в лесном массиве, — рассказывают в ведомстве.