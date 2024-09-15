Bild: Зеленский будет лично попросить Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ

Владимир Зеленский намерен отправиться в США, чтобы лично просить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что в Вашингтон Зеленский полетит в ближайшие несколько недель. Там он представит свою стратегию действующему хозяину Белого дома Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, передает РИА Новости.
По данным СМИ, в США украинский лидер будет просить разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США хочет представить свой «план», который включает согласие на прекращение огня на отдельных участках фронта.
Между тем, накануне стало известно, что Украина передала США и Великобритании список целей, по которым она планирует нанести удары по России дальнобойным оружием, если ВСУ разрешат это сделать.