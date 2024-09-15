Bild: Зеленский будет лично попросить Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ

Отмечается, что в Вашингтон Зеленский полетит в ближайшие несколько недель. Там он представит свою стратегию действующему хозяину Белого дома Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, передает РИА Новости.