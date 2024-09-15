В Омске пройдет национальный турнир в декабре с участием лучших фигуристов страны

С 14 сентября в Санкт-Петербурге стартовали контрольные прокаты российской сборной по фигурному катанию. Это традиционное мероприятие, проводимое в начале сезона, дает возможность ведущим фигуристам страны представить судьям и экспертам свои новые программы.