В Омске пройдет национальный турнир в декабре с участием лучших фигуристов страны

С 14 сентября в Санкт-Петербурге стартовали контрольные прокаты российской сборной по фигурному катанию. Это традиционное мероприятие, проводимое в начале сезона, дает возможность ведущим фигуристам страны представить судьям и экспертам свои новые программы.
В рамках мероприятия состоялся брифинг с участием генерального директора Федерации фигурного катания Александра Когана, первого заместителя министра спорта Омской области Ольги Степановой и олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, которая стала первым амбассадором предстоящего национального турнира в Омске.
«Хочу поздравить жителей Сибири с замечательным турниром, который состоится в декабре в Омске. Уверен, что все сильнейшие фигуристы нашей страны примут участие на “G-Drive Арене”, — отметил Александр Коган.