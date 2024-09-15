В Омске на карантин из-за ОРВИ отправили 22 класса в 10 школах

Как сообщает Город55, из-за заболеваемости ОРВИ в Омске отправили на карантин 22 класса в 10 школах. В детских садах на изоляции находятся дети из семи групп семи учреждений. Это данные на 13 сентября. Закрывать школы и детсады начали уже с 12 сентября.