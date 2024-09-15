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В Омске на карантин из-за ОРВИ отправили 22 класса в 10 школах

В детских садах на изоляции находятся дети из 7 учреждений.

Как сообщает Город55, из-за заболеваемости ОРВИ в Омске отправили на карантин 22 класса в 10 школах. В детских садах на изоляции находятся дети из семи групп семи учреждений. Это данные на 13 сентября. Закрывать школы и детсады начали уже с 12 сентября.

Отправляют на недельный карантин, как пишут журналисты со ссылкой на местный Роспотребнадзор, могут, если на занятия из-за болезней не ходит больше 20% детей.

Мы писали, что Омске чаще всего находили риновирусы (50%), коронавирус (25%), парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы (по 8,3% каждый). Прививочная кампания против гриппа продолжается в регионе.

Специалисты прогнозируют наибольшую волну заболеваемости в начале и конце зимы.

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