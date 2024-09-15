Новый туристический проект запускается в Хабаровском крае

— Проект направлен на развитие внутреннего молодежного туризма, а также на повышение уровня знаний и доступности в области истории и географии региона. Ребята узнают о достопримечательностях края, придумают новые туристические маршруты и узнают доступные, интересные места для отдыха, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края. Программа поездки включает в себя обзорную экскурсию по принимающему району, знакомство с историей и традициями территории, проектную сессию по разработке школьных и молодежных туристических маршрутов, туристический или экологический слет, социально значимую общественную инициативу или акцию, прокладку нового туристического маршрута. — В Комсомольске-на-Амуре и поселке Солнечный проходит второй этап краевого туристического проекта «Через край» в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие» и направления «Молодежь. Импакт», участниками которого стала молодежь из Хабаровского, Комсомольского, Солнечного районов, города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, — рассказали в комитете.