Новый туристический проект запускается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае реализуется новый туристический проект «Через край». Эта инициатива позволит молодежи и молодым семьям региона побывать в разных районах края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Проект направлен на развитие внутреннего молодежного туризма, а также на повышение уровня знаний и доступности в области истории и географии региона. Ребята узнают о достопримечательностях края, придумают новые туристические маршруты и узнают доступные, интересные места для отдыха, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края. Программа поездки включает в себя обзорную экскурсию по принимающему району, знакомство с историей и традициями территории, проектную сессию по разработке школьных и молодежных туристических маршрутов, туристический или экологический слет, социально значимую общественную инициативу или акцию, прокладку нового туристического маршрута. — В Комсомольске-на-Амуре и поселке Солнечный проходит второй этап краевого туристического проекта «Через край» в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие» и направления «Молодежь. Импакт», участниками которого стала молодежь из Хабаровского, Комсомольского, Солнечного районов, города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, — рассказали в комитете.
В программе — экскурсия по Солнечному району, экологическая акция на озере Амут, мастер-классы от сообщества «Планета тайга», поход на гору «Лысая», обзорная экскурсия по Комсомольску-на-Амуре, квартирник, а также многое другое. Кроме того, во время выезда состоится проектная сессия, в рамках которой участники предложат новые молодежные туристические маршруты по Хабаровскому краю.
Напомним, что участники первого потока смогли побывать в Советской Гавани, где посетили музей и Дом молодежи, поднялись на сопку Кекурная, прошли по «Тропе Арсеньева», посетили мыс Бакланий, «Ведьмино кольцо», «Цветущую поляну», мыс «Красный партизан». На следующий день участников проекта ждала обзорная экскурсия по рабочему поселку Ванино.