Госавтоинспекция Приморья проведет мероприятия по предупреждению аварий с участием детей

С начала года на Приморья зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, пять несовершеннолетних погибли, 206 — травмированы. Чтобы предотвратить новые жертвы госавтоинспекция проведет массовую проверку водителей 16 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, пять несовершеннолетних пассажиров, получивших смертельные травмы, находились в сопровождении близких родственников, знакомых допустивших превышение безопасной скорости движения.
В целях предотвращения нарушений требований к перевозке детей, а также сокращения числа пострадавших детей-пассажиров на территории Приморского края 16 сентября запланировано проведение специальных мероприятий, в рамках которых предусмотрена массовая проверка водителей, перевозящих несовершеннолетних пассажиров.
Основной упор в работе будет сделан на разъяснение последствий ДТП (демонстрация фотографий с мест автомобильных аварий) и мер административной ответственности.
Напомним, правила перевозки в автомобиле детей регламентирует пункт 22.9 ПДД РФ. На переднем сидении дети до 11 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах, соответствующих возрасту, росту и весу ребенка, при отключенной подушке безопасности. На заднем сидении дети, чей рост ниже 150 сантиметров, должны перевозиться только в детском удерживающем устройстве (люлька, бустер, кресло), когда рост ребенка более данного параметра, возможно применение штатных ремней безопасности. За нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Повторное правонарушение предусматривает дополнительную ответственность по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».