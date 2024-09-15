Госавтоинспекция Приморья проведет мероприятия по предупреждению аварий с участием детей

Напомним, правила перевозки в автомобиле детей регламентирует пункт 22.9 ПДД РФ. На переднем сидении дети до 11 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах, соответствующих возрасту, росту и весу ребенка, при отключенной подушке безопасности. На заднем сидении дети, чей рост ниже 150 сантиметров, должны перевозиться только в детском удерживающем устройстве (люлька, бустер, кресло), когда рост ребенка более данного параметра, возможно применение штатных ремней безопасности. За нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Повторное правонарушение предусматривает дополнительную ответственность по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».