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Служба исполнения наказаний в Омске отметила важные даты праздничным мероприятием

В честь 145-летия уголовно-исполнительной системы РФ прошли демонстрации и мастер-классы для всех желающих.

Сотрудники службы исполнения наказаний в Омске провели яркое мероприятие в честь 145-летия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Дня памяти погибших сотрудников при выполнении служебных обязанностей. В программе праздника была показана искусная строевая подготовка, исполнены строевые песни, а всех желающих угостили вкусной кашей.

Почетные гости имели возможность насладиться выступлением духового оркестра УФСИН, который возглавил заслуженный работник культуры России Борис Чернядьев. Также кинологи и сотрудники отдела по конвоированию продемонстрировали свои профессиональные навыки, а отдел специального назначения «Викинг» провел мастер-класс по различным видам единоборств.

В финале торжественного мероприятия отличившихся сотрудников УИС наградили за их заслуги. Все присутствующие смогли отведать горячие блюда с полевой кухни, а также посетить выставку-ярмарку с продукцией, производимой в колониях.