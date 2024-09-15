Служба исполнения наказаний в Омске отметила важные даты праздничным мероприятием

Сотрудники службы исполнения наказаний в Омске провели яркое мероприятие в честь 145-летия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Дня памяти погибших сотрудников при выполнении служебных обязанностей. В программе праздника была показана искусная строевая подготовка, исполнены строевые песни, а всех желающих угостили вкусной кашей.
Почетные гости имели возможность насладиться выступлением духового оркестра УФСИН, который возглавил заслуженный работник культуры России Борис Чернядьев. Также кинологи и сотрудники отдела по конвоированию продемонстрировали свои профессиональные навыки, а отдел специального назначения «Викинг» провел мастер-класс по различным видам единоборств.
В финале торжественного мероприятия отличившихся сотрудников УИС наградили за их заслуги. Все присутствующие смогли отведать горячие блюда с полевой кухни, а также посетить выставку-ярмарку с продукцией, производимой в колониях.