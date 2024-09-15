Понижение температуры и порывистый ветер прогнозируют в Ростове в воскресенье

В воскресенье, 15 сентября, в Ростове-на-Дону начнет спадать жара и усилится ветер. Это следует из прогноза, составленного в Ростгидрометцентре на выходные.
Синоптики скорректировали прогноз на выходные: если сутки назад в воскресенье обещали температуру выше +30 градусов, то теперь жару не переоценивают. Сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а его порывы составят до 15 — 19 метров в секунду. Температура воздуха днем не должна подняться выше +26 — +28 градусов.
В Ростовской области тем временем также будет временами облачно и без осадков. Восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а порывы будут усиливаться до 15 — 19. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов. И, несмотря на понижение температуры, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса — в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье.
Добавим, что в начале новой недели температура продолжит понижаться: до +27 градусов в Ростове в понедельник и до +25 — во вторник.