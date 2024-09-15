Понижение температуры и порывистый ветер прогнозируют в Ростове в воскресенье

В Ростовской области тем временем также будет временами облачно и без осадков. Восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а порывы будут усиливаться до 15 — 19. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов. И, несмотря на понижение температуры, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса — в северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье.