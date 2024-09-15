Галкина обвинили в политической деятельности в интересах иностранного источника

Сам Максим Галкин не согласен с решением Минюста и считает его нарушающим его права и свободы. В поданном иске артист утверждает, что никогда не занимался политической деятельностью, а его выступления и публикации носят исключительно культурный и художественный характер. Галкин настаивает, что включение его в реестр иноагентов представляет собой вмешательство в его право на свободу самовыражения, а также нарушает его право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, он указывает, что присвоение статуса иноагента негативно сказывается на его профессиональной деятельности.