Омская область получила признание за подход к соискателям на Всероссийской неделе охраны труда

В рамках Молодежного дня Всероссийской недели охраны труда в парке науки и искусства «Сириус» подведены итоги «Вау-марафона», на котором омская область была отмечена благодарностью за персонализированный подход к каждому обращению соискателей. Министр труда Омской области подчеркнула, что центры занятости региона применяют клиенториентированный подход для оказания профессиональных услуг.