Олбани
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область получила признание за подход к соискателям на Всероссийской неделе охраны труда

Министр труда региона отметила важность трансформации центров занятости к 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Молодежного дня Всероссийской недели охраны труда в парке науки и искусства «Сириус» подведены итоги «Вау-марафона», на котором омская область была отмечена благодарностью за персонализированный подход к каждому обращению соискателей. Министр труда Омской области подчеркнула, что центры занятости региона применяют клиенториентированный подход для оказания профессиональных услуг.

«Поздравляю коллег с заслуженной наградой и напоминаю, что в 2025 году нас ждет значительная трансформация всех центров занятости в регионе», — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Также в финальный день мероприятия прошла панельная дискуссия с участием Ирины Варнавской, которая поделилась опытом создания триединой системы наставничества для молодых специалистов службы занятости.

«Эта система фокусируется на развитии кадров, преемственности профессиональных поколений и обеспечивает быструю адаптацию новичков», — добавили в пресс-службе министерства труда Омской области.