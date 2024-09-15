Омская область получила признание за подход к соискателям на Всероссийской неделе охраны труда

В рамках Молодежного дня Всероссийской недели охраны труда в парке науки и искусства «Сириус» подведены итоги «Вау-марафона», на котором омская область была отмечена благодарностью за персонализированный подход к каждому обращению соискателей. Министр труда Омской области подчеркнула, что центры занятости региона применяют клиенториентированный подход для оказания профессиональных услуг.
«Поздравляю коллег с заслуженной наградой и напоминаю, что в 2025 году нас ждет значительная трансформация всех центров занятости в регионе», — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Также в финальный день мероприятия прошла панельная дискуссия с участием Ирины Варнавской, которая поделилась опытом создания триединой системы наставничества для молодых специалистов службы занятости.
«Эта система фокусируется на развитии кадров, преемственности профессиональных поколений и обеспечивает быструю адаптацию новичков», — добавили в пресс-службе министерства труда Омской области.