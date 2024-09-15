Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО в Ростовской области

А год назад — в сентябре 2023-го — на месте падения беспилотника в границах трех домов на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. По данным властей, в них проживали 99 человек. Для каждого было организовано питание. Жителям предложили на время разместиться в маневренном фонде. А после поквартирного обхода и фиксации ущерба оформили положенные людям выплаты.