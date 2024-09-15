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ЦГМС: в Волгоградской области резко похолодает до +5

В Волгоградской области в ближайшие три дня ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы, передает V102.RU.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +17°

По данным Волгоградского ЦГМС, если днем в районах области воздух еще будет прогреваться до +28 градусов, то в ночные часы уже станет прохладно: +10…+15º, а местами до +5…+10º.

Существенных осадков в эти дни не ожидается.

В Волгограде 15—17 сентября также будет без осадков. Днем обещают +23…+27º, а ночью до +13…+15º.