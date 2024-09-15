ЦГМС: в Волгоградской области резко похолодает до +5

По данным Волгоградского ЦГМС, если днем в районах области воздух еще будет прогреваться до +28 градусов, то в ночные часы уже станет прохладно: +10…+15º, а местами до +5…+10º.
Существенных осадков в эти дни не ожидается.
В Волгограде
В Волгоградской области в ближайшие три дня ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы, передает V102.RU.
По данным Волгоградского ЦГМС, если днем в районах области воздух еще будет прогреваться до +28 градусов, то в ночные часы уже станет прохладно: +10…+15º, а местами до +5…+10º.
Существенных осадков в эти дни не ожидается.
В Волгограде