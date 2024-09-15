Кричит на других и заставляет менять подгузники своим детям: Ростовчанка устраивает скандалы и собирает миллионные просмотры

30-летняя ростовчанка Анастасия Овчинникова, став матерью двоих дочек, решила завести «мамский» блог в социальных сетях. Но только в нем женщина не делится милыми фотографиями малышек, а публикует видео, где предстает перед своими подписчиками в двух амплуа — дотошной «яжематери» и тети-модницы, которой навязали нянчить племянников.
Ростовчанка откровенно рассказала «КП — Ростов-на-Дону» о том, как она с двумя высшими образованиями решила стать блогером, о реакции прохожих на ее странные выходки во время съемки контента, и почему ей нравится, когда ее дочь ползает по асфальту босиком.
ИЗ ИНЖЕНЕРА В БЛОГЕРА.
— Вообще, по образованию я инженер, точнее инженер-программист. Окончила бакалавриат и магистратуру. Работала по специальности в компании, где производят топливораздаточные колонки и различное оборудование для АЗС.
А потом Анастасия вышла замуж. И переехала вместе с супругом в его родной город Волгодонск. Молодожены решили строить карьеру там. Но, прожив на родине мужа четыре года, вернулись обратно в Ростов.
— В Волгодонске я забеременела первой дочкой. И, скорее, от скуки в декрете решила попробовать вести блог.
Правда, Анастасии пришла в голову идея ввести в блог выдуманного персонажа. Им стала скандальная женщина Ася — яжемать. Для большей комичности и правдоподобности ростовчанка даже продумала для нее наряд: в числе обязательных аксессуаров героини — резиновые тапки, носки и ободок.
— Ася сразу стала набирать большие просмотры. Пошли и первые подписчики.
А вот второго персонажа блогер решила ввести ради разнообразия, так как боялась, что противная и через чур заботливая мама всем надоест.
— Вторая героиня — типичная фифа. И полная противоположность яжематери. Она не любит детей от слова совсем. Зато красотка обожает лишь своих племянниц, но нянчится с ними нехотя.
Иногда дончанка даже сводит этих дамочек в одном видео, чтобы те спорили, ругались и набирали миллионные просмотры.
УСТРОИЛА СКАНДАЛ В АВТОБУСЕ.
Обстановка практически во всех видео Анастасии напряженная. В самых популярных ее роликах дончанка-мать давит на больное и устраивает настоящие «концерты».
В одном из видео она в образе мамы Аси в резиновых сланцах заходит в автобус вместе с коляской. Все места в общественном транспорте почти заняты. А те, что свободны, женщине с ребенком просто не удобны, так как находятся в дальнем углу салона, из-за чего невозможно уследить за коляской, которая находится в центре общественного транспорта. Мать начинает негодовать и решает устроить скандал.
— Какой ужас, какой ужас! Я мама, у меня ребеночек, а мне даже присесть здесь негде, — орет на весь автобус Ася.
В комментариях под роликом многие встали на сторону женщины.
— Ехала я как-то зимой в общественном транспорте. Моему сыну было пять месяцев. Он не хотел быть в коляске, стал плакать. Я взяла его на руки. Так и ехала стоя всю дорогу с девяти килограммовым ребенком. Хоть бы кто-нибудь место уступил! — поделилась своей историей женщина в комментариях.
— Смешно, но дело говорит, — написали подписчики Анастасии.
СЛУЧАЙНЫЕ АКТЕРЫ ВСЕГДА ПРАВДОПОДОБНЕЕ.
В другом ролике та же мама Ася придралась уже к детям-подросткам, которые оккупировали все качели во дворе, и маленьким детям негде покататься. Здесь Анастасия так правдоподобно ругалась, что аудитория восприняла видео всерьез. В итоге ролик набрал десять миллионов просмотров, миллион лайков и десятки тысяч комментариев.
— Прохожие очень часто воспринимают всерьез мои скандалы. Даже почти всегда. Но, когда выключается камера и я начинаю спокойно общаться с оператором, люди смеются и говорят, что мне поверили. Один раз даже аплодировали. Вот я и решила, что, когда будет больше свободного времени, пойду на курсы по актерскому мастерству.
По словам Анастасии, периодически она привлекает к съемочному процессу и прохожих. А иногда ростовчанка импровизирует и в процессе подключает мимо проходящих людей, которые ни сном ни духом, что здесь происходит. Зато реакция у таких случайных актеров всегда выглядит правдоподобной.
— В основном, выбираю тех, кто на вид «расположен». Но просто так, на абсолютно незнакомых людей, не ору.
ПРОСИТ ДРУГИХ МЕНЯТЬ ПОДГУЗНИКИ.
— Хоть ролики и набирали миллионы, популярности особой не было, как бы я не старалась. Она ко мне пришла только спустя шесть лет. Буквально в этом году в конце весны мои видео стали «вируситься», их стали растаскивать по пабликам. А еще впервые ко мне стали обращаться рекламодатели.
По словам Анастасии, за последние несколько месяцев она стала так популярна, что на улицах Ростова ее стали узнавать подписчики, а еще просят с ней сфотографироваться.
Но есть у женщины и хейтеры, которые придираются к роликам, где ростовчанка выступает в роли антагониста мамы Аси — ее сестры-фифы.
В таких роликах дончанка не изображает из себя дотошную мать. А наоборот надевает юбку мини, топ, каблуки и делает боевой раскрас. Вот в таком виде идет «выгуливать» племянницу на детскую площадку. Но вместо того, чтобы следить за крохой, она пристает к мамочкам на площадке и просит своей племяшке, к примеру, поменять подгузник, так как «она блогер и ей не до этого». В других видео женщина делает селфи в то время, как кроха ползает по асфальту босиком.
— Хейтеры очень любят говорить, что я таскаю детей, чтобы заработать деньги. Но для меня мой блог после родов стал отдушиной. Иначе я бы им шесть лет просто так не занималась бы.
ПОТЕРЯЛА СЕБЯ.
По словам Анастасии, после первых родов, она полностью погрузилась в материнство и чуть не потеряла себя.
— Я так тряслась над старшей дочкой, постоянно ее опекала. А на себя даже не было времени. Я даже забыла тогда, каково это краситься и наряжаться. Когда родилась вторая дочка, все стало иначе. Она не то, чтобы сама растет. Она просто больше принадлежит себе. Я не так стою и трясусь над ней. И мне нравится, что она сама ползает по детской площадке босиком. Так она развивает мелкую моторику, у нее хорошо формируется стопа. А еще она рана встала, и вот-вот должна уже сделать первый шаг.
В итоге я поняла, что идеальным родителем стать невозможно. Но важно, чтобы мама не забывала о себе. Не нужно полностью уходить в детей. Как сейчас модно говорить, когда мама в ресурсе, то и дети счастливы.