Кричит на других и заставляет менять подгузники своим детям: Ростовчанка устраивает скандалы и собирает миллионные просмотры

В таких роликах дончанка не изображает из себя дотошную мать. А наоборот надевает юбку мини, топ, каблуки и делает боевой раскрас. Вот в таком виде идет «выгуливать» племянницу на детскую площадку. Но вместо того, чтобы следить за крохой, она пристает к мамочкам на площадке и просит своей племяшке, к примеру, поменять подгузник, так как «она блогер и ей не до этого». В других видео женщина делает селфи в то время, как кроха ползает по асфальту босиком.