Половина жителей Ростова потратит на осенние обновки более 10 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону половина жителей собираются закупить обновки в осенний гардероб на сумму более 10 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики известного сайта объявлений.
Они выяснили, что 91% ростовчан собираются покупать вещи на осень. Из них почти 19% планируют обновить практически весь гардероб, а 72% ограничатся несколькими вещами.
С приближением холодов на платформе вдвое втрое вырос спрос на куртки и пальто, в два раза чаще стали покупать свитеры, перчатки и варежки, платки и шарфы — на 31%, а на 13% больше людей стали интересовать головные уборы.
При этом 31% опрошенных планирует потратить на осенние обновки от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. И сумму больше 10000 закладывает 51% респондентов. Оказалось, что больше этой суммы готовы платить мужчины, чем женщины — 42% против 39%. А 18% жителей хотят уложиться в эту сумму с покупками для всей семьи. Допускают расходы до 20 000 рублей — 26% опрошенных, а до 50 000 — 34%, еще 21% готовы платить еще больше.
Любопытно, что лишь 2% покупателей ставят в приоритет теплую одежду: большинство признались, что им важнее стиль. При это в приоритете вещи российских брендов — за них 35% покупателей.
А главным предметом осеннего гардероба респонденты старше 45 лет назвали теплый свитер, молодежь охотится на сайте объявлений за объемными пуховиками, женщины — за пальто, теплыми колготками и шарфами, а мужчины — за термобельем и дождевиками.
Также опрошенные признались, что больше всего из осенних покупок их радуют новые кроссовки — 28%, на втором месте джинсы с 24%, и эти варианты больше поднимают настроение мужчинам. А женщинам в 17% осенью прописана новая сумочка, в 15% — нарядное платье и в 14% — уютный домашний костюм. В целом же 55% женщин против 35% мужчин ответили, что им любая обновка поднимет настроение. Также любой вещи будут рады люди старше 45 лет, а вот молодежь улыбнется только в 35%. 11% мужчин хмуро заявили, что их вообще никакая покупка не порадует, а у женщин такого мнения придерживаются лишь 3% опрошенных.