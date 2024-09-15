Половина жителей Ростова потратит на осенние обновки более 10 тысяч рублей

Также опрошенные признались, что больше всего из осенних покупок их радуют новые кроссовки — 28%, на втором месте джинсы с 24%, и эти варианты больше поднимают настроение мужчинам. А женщинам в 17% осенью прописана новая сумочка, в 15% — нарядное платье и в 14% — уютный домашний костюм. В целом же 55% женщин против 35% мужчин ответили, что им любая обновка поднимет настроение. Также любой вещи будут рады люди старше 45 лет, а вот молодежь улыбнется только в 35%. 11% мужчин хмуро заявили, что их вообще никакая покупка не порадует, а у женщин такого мнения придерживаются лишь 3% опрошенных.