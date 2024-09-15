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Умер президент Федерации конного спорта Новосибирской области

Он скончался на 87 году жизни.

На 87-м году жизни умер заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, президент Федерации конного спорта Новосибирской области Александр Посаженников. Он скончался 13 сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Травников.

С 1972 по 1983 годы Александр Посаженников работал председателем областного спорткомитета. Также он стал первым, кто организовал сельские игры в районах области. Кроме того, был членом Союза журналистов России.

«Несмотря на почтенный возраст, Александр Николаевич до последнего активно участвовал в общественной и спортивной жизни нашего региона», — написал глава региона.

Напомним, что на этой неделе также стало известно о том, что скончался уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.