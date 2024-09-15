Откуда на Дону появились зубы предка мегалодона, объяснил ростовский биолог

В Ростовской области ученые обнаружили зубы предка древней гигантской акулы — мегалодона. Нашли их в песчаных карьерах в Морозовском районе.
Откуда они там взялись, рассказал доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.
ВМЕСТО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ОКЕАН.
— В этом нет ничего удивительного. Есть такой эффект, как дрейф материков, когда континенты перемещаются относительно друг друга. Исторически мы знаем Пангею и Гондвану. Это были огромные континентальные массивы, потом они стали дрейфовать по поверхности Земли. То же самое происходит и с океанами. Например, раньше был океан Панталасса, который тоже разбился на несколько мелких океанов. Все это менялось в течение миллионов лет.
По словам эксперта, раньше на территории Ростовской области был огромный океан Тетис. В нем жили акулы и многие другие обитатели. Но потом в результате дрейфа континентов океан начал сокращаться.
— Единственный островок, который остался с Палеозоя на территории Ростовской области — донецкий кряж. Он еще со времен Палеозойской эры всегда был сушей.
А находился он примерно на территории от Новошахтинска до Каменска. Все остальное, как утверждает Сергей Дудкин, было океаном и чередой разных морей, которые здесь менялись. И карьеры в Морозовском районе тоже относятся к ранним морям.
АКУЛЫ ОСТАВЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ВЫПАДАЮЩИХ ЗУБОВ.
— Размеры найденных зубов даже ближе к современным акулам. Так как у мегалодона они были в два раза крупнее. Но в любом случае, это не удивительно. Потому что неоднократно здесь наступало море.
Кстати, самые последние моря на нынешней территории Ростовской области были слабосолоноводными. По словам ученого, даже был период огромного пресноводного озера, которое охватывало и территорию Ростовской области, и территорию Каспия. И доходило до Саратова и Самары.
— Сейчас его пресноводным «осколком» является озеро Балатон на территории современной Венгрии.
Потом огромное пресноводное озеро вновь соединилось с океаном и снова осолонело. Затем образовалось Понтическое море. И от него нам досталась современная ихтиофауна. К примеру, осетровые рыбы и бычки.
— Поэтому те карьеры в Морозовском районе — следы древних морей с океанической соленостью, которые были остатками великого океана Тетис.
Ученый также объяснил, почему зубы древней акулы палеонтологи находят очень часто, в отличие от останков динозавров.
Дело в том, что у акул зубы растут в несколько рядов. И по мере стирания зубов они выламываются и выпадают. Поэтому любая акула в период своей жизни производит несколько сотен таких зубов.
— От этого и может возникнуть эффект многочисленности акул, так как зубы мы находим часто. А вот динозавров — реже, так как единственное, что от них может остаться — скелет.