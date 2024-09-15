Откуда на Дону появились зубы предка мегалодона, объяснил ростовский биолог

— В этом нет ничего удивительного. Есть такой эффект, как дрейф материков, когда континенты перемещаются относительно друг друга. Исторически мы знаем Пангею и Гондвану. Это были огромные континентальные массивы, потом они стали дрейфовать по поверхности Земли. То же самое происходит и с океанами. Например, раньше был океан Панталасса, который тоже разбился на несколько мелких океанов. Все это менялось в течение миллионов лет.