До 145 тысяч рублей в месяц обещают в Ростове инженеру по охране труда

Самая высокая получка, ожидаемо, предлагается в Москве — 230 тысяч рублей, до 190 тысяч — в Санкт-Петербурге. А в Ростове «потолок» — 145 тысяч рублей. На такую зарплату с вилкой от 90 тысяч до 145 тысяч рублей может претендовать кандидат, который отвечает ряду высоких требований. Это должен быть специалист с опытом расследования несчастных случаев, создания службы охраны труда и техники безопасности с нуля, работы в компаниях с численностью персонала от тысячи человек или в холдинге. Также требуется успешный опыт прохождения проверок контролирующих органов, стаж работы инженером по охране труда и технике безопасности в компаниях сферы строительства или эксплуатации недвижимости от трех лет.