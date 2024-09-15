До 145 тысяч рублей в месяц обещают в Ростове инженеру по охране труда

В Ростове-на-Дону инженеру по охране труда и технике безопасности в гражданском строительстве могут платить зарплату до 145 тысяч рублей в месяц. Рынок вакансий проанализировали специалисты SuperJob и пришли к такому выводу.
Самая высокая получка, ожидаемо, предлагается в Москве — 230 тысяч рублей, до 190 тысяч — в Санкт-Петербурге. А в Ростове «потолок» — 145 тысяч рублей. На такую зарплату с вилкой от 90 тысяч до 145 тысяч рублей может претендовать кандидат, который отвечает ряду высоких требований. Это должен быть специалист с опытом расследования несчастных случаев, создания службы охраны труда и техники безопасности с нуля, работы в компаниях с численностью персонала от тысячи человек или в холдинге. Также требуется успешный опыт прохождения проверок контролирующих органов, стаж работы инженером по охране труда и технике безопасности в компаниях сферы строительства или эксплуатации недвижимости от трех лет.
Кроме того, работодатели могут потребовать знания на разговорном или свободном уровне английского языка, опыта ведения работы по охране труда, соблюдению техники безопасности в единственном лице, а еще — готовность к командировкам.
Специалистам с меньшим количеством навыков предлагают зарплаты от 40 тысяч рублей.