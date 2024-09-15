Администрация ответила на жалобы жителей села Максимовщина по поводу школы

Около 10 жителей села Максимовщина пожаловались Игорю Кобзеву, губернатору Иркутской области, на местную школу. Сибиряки отметили в комментариях под одним из постов в телеграм-канале «Кобзев на связи», что якобы в школе, рассчитанной на 180 детей, занимается 900 ребят в три смены. Администрация Иркутского района ответила на возмущения родителей.
— Уважаемый Игорь Иванович! Мы, жители (родители детей) села Максимовщина, обращаемся к Вам за помощью в решении проблемы, — пишет местная жительница в комментариях. — Это единственная надежда в решении вопроса о скорейшем строительстве новой школы. «Максимовская средняя общеобразовательная школа» — единственное среднее общеобразовательное учреждение. На сегодняшний день в ней обучается около 900 детей, школа переполнена, так как проектная нагрузка рассчитана на 180 человек. В данный момент наши дети учатся в три смены.
Также сибиряки отметили, по неподтвержденной информации, подрядчик отказался от строительства школы. И якобы работы перенесены. В администрации района с местными жителями согласились, ведь на сегодняшний день вопрос о строительстве образовательных организаций на территории Иркутского района стоит остро. А все потому, что численность населения ежегодно увеличивается.
— На заседании Правительства Иркутской области определены приоритетные объекты на территории Иркутского района на краткосрочную перспективу, в том числе школа на 825 мест в селе Максимовщина. Ориентировочный срок начала реализации мероприятий по проектированию и строительству здания школы установлен на 2024−2027 гг.