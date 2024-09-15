Администрация ответила на жалобы жителей села Максимовщина по поводу школы

— Уважаемый Игорь Иванович! Мы, жители (родители детей) села Максимовщина, обращаемся к Вам за помощью в решении проблемы, — пишет местная жительница в комментариях. — Это единственная надежда в решении вопроса о скорейшем строительстве новой школы. «Максимовская средняя общеобразовательная школа» — единственное среднее общеобразовательное учреждение. На сегодняшний день в ней обучается около 900 детей, школа переполнена, так как проектная нагрузка рассчитана на 180 человек. В данный момент наши дети учатся в три смены.