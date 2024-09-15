Несколько районов Краснодара останутся без горячей воды с 16 по 20 сентября

Подачу горячей воды отключат с 16 по 20 сентября, сообщили в мэрии Краснодара. Ограничения коснутся жителей следующих адресов: улица им. Вишняковой 2, ⅓, 1/9, 1/12, 2/6, ¼, 1/7, ½; улица Железнодорожная, 2/1; улица им. Полины Осипенко, 141, 128, 130; улица Привокзальная Площадь, 1А, 1, 2, ½, 5, 9, 7; улица Кавказская, 139, 137, 154/1, 68, 154, 156; улица Краснодарская, 32, 34 (жилой массив ТЭЦ); улица им. Маяковского, 122А, 158 лит. А, В, 160 лит. Л-А, 121, 124, 150, 163, 120, 122, 135/1; улица Ставропольская, 89, 176, 180, 156, 96, 84, 172, 85, 223, 207 к.1, 142, 170 лит. А1, 2 лит. А, 178, 174/1, 96 лит. А, 184, 170, 174, 18, 79, 81, 83, 85, 87, 2/1, 140, 130, 4/2, 136, 96/1, 136, 132, 82, 84, 80, 2, 83/1, 178, 78/2, 174, 3, 4, 2/2, 14 лит. А-Б, 336 к. 6, 83/1, 182, 168; улица им. Стасова, 104, 21, 115/1, 121, 117, 119, 134/1, 134, 98, 8 к.1, 6 лит. А, Е, Д, 17 лит. Г1, 115/1, 2/1, 17 лит. А, 19 к.1; улица Трамвайная, 90, 25, 88, 2/6; улица КИМ, 147, 143/1, 9 лит. А, 143, 141, 17 лит. А1, 155, 1; улица Колхозная, 24; улица им. Шевченко (Пашковский жилой массив) 18/8, 18/12, 20/7, 20/3, 24/5, 18/16, 22/2, 24/1, 22/15, 22/6 кв. 1, 2, 18 кв. 4, 20/11 кв. 1, 1/1, 2, 3; 22, 22/10 кв. 2; улица им. Шевченко 134/1; улица Старокубанская, 36/2, 40, 58, 98, 40/2 лит. А-В, 86, 88 к.4 лит. А-В, У, 92, 32, 88/3; улица Кубанская, 54, 45, 47, 58, 55, 1А; улица им. Суворова, лит, А; улица Кубанская Набережная, 64, 37, 23/1, 37 к.10−12, 39, 37/2, 37/1, 23/1, 39/2; переулок Юшковский, 28; улица Таманская, 130, лит А-Б, 130/1, 94, 130/3, 137 лит. Б, 125 лит. А, а, Б, б2, В, В2, Л, К; улица им. Пушкина, 2; улица Бургасская, 50, 56 стр. 1, 13/2, 13/1, 52, 13 лит. А, Д, 11 лит. Б, Б1; улица Линейная, 53, 19, 21, 23; улица Базовская Дамба, 4, 6, 8; улица им. Селезнева, 248, 204, 203, 199, 203 лит. А, а1, 201; переулок им. Кочубея, 1/1; улица им. Чехова, 2, 4, 6; улица им. Ковтюха, 101, 109 к. 3; переулок Угольный, 10, 12; улица 1-я Линия Поймы реки Кубань, 2; улица им. Димитрова, 3/2, 166, 146, 3/1, 164/1, 144, 148, 146 лит. А, Е, Д, Д1, в, В1, Б, Б1; 22; 2-й проезд Айвазовского, 14; улица Постовая, 2, 34 лит. Н; переулок Кирпичный, 10 лит. А, Б, Ж; улица им. Академика Павлова, 120; улица им. Фадеева, 15; переулок Новокубанский, 4; улица им. Н. И. Кондратенко, 8; улица им. Гоголя, 158; улица Товарная, 4, стр. А-Б, 2/2, 2, 6, 8; улица Мира, 88/1, 90/1, 88, 90; 1-й Верхний проезд, 3/1, а также улица Краевая, 4, 4/1 и улица Садовая 1а кв. 1, 2, 2 кв. 1, 4 в Пашковском жилом массиве.