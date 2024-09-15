В Омске два человека погибли при столкновении с КамАЗом в Калачинском районе

Вчера, 14 сентября, в 20:40 в ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным полиции, водитель грузового автомобиля КамАЗ, мужчина 1952 года рождения, выезжал с проселочной дороги на трассу Горьковское-Калачинск-Оконешниково в районе 53 километра и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Хайлюкс», за рулем которого находился мужчина 1956 года рождения. В результате столкновения водитель иномарки и его пассажир, 1981 года рождения, скончались на месте до прибытия скорой помощи. Второй пассажир «Тойоты», мужчина 1980 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Госавтоинспекция сообщает, что водитель КамАЗа не имел категории водительского удостоверения, позволяющей ему управлять грузовым транспортом. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.