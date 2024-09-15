Омская область собирает гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области

«Мы постарались собрать всё, что может понадобиться людям, вынужденным покинуть свои дома. Куряне находятся в сложной ситуации, и даже малый вклад может оказать значительную поддержку. Мы хотим, чтобы жители Курска знали, что мы с вами! Вся страна с вами!», — отметил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.