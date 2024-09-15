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Омская область собирает гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области

Министерство промышленности активно откликнулось на инициативу о помощи жителям Курска.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается акция по сбору гуманитарного груза для жителей Курской области, пострадавших в результате террористической атаки со стороны ВСУ. Призыв о помощи был инициирован главой региона Виталием Хоценко и получил широкий отклик от сотрудников Министерства промышленности.

Коллектив министерства собрал средства и оперативно приобрел товары первой необходимости, включая средства личной гигиены и бытовую химию.

«Мы постарались собрать всё, что может понадобиться людям, вынужденным покинуть свои дома. Куряне находятся в сложной ситуации, и даже малый вклад может оказать значительную поддержку. Мы хотим, чтобы жители Курска знали, что мы с вами! Вся страна с вами!», — отметил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Собранные гуманитарные посылки уже переданы в Гуманитарный центр Омской области и в ближайшее время будут отправлены в Курск для жителей, находящихся в пунктах временного размещения.