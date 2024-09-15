Солдата из Иркутской области вернули из украинского плена

— Чтобы это произошло была проведена сложнейшая работа. Искренне благодарен всем, кто принимал участие в возвращении наших бойцов на Родину: спецслужбам России, коллегам из Минобороны РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Николаевне Семеновой и другим причастным, — пишет Игорь Кобзев.