Солдата из Иркутской области вернули из украинского плена

В субботу, 14 сентября, России удалось спасти из плена более 100 военнослужащих. Обмен произошел при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. А днем 15 сентября Светлана Семенова, уполномоченный по правам человека в Иркутской области, сообщила, что один из бойцов родом из Приангарья.
— Один из вернувшихся, наш военнослужащий срочной службы, житель Иркутской области, — написала Светлана Семенова в своем телеграм-канале.
На Родину из украинского плена вернулись 103 российских военнослужащих, которые были захвачены в Курской области.
«Среди них — житель Нижнеудинского района Иркутской области», — поделился подробностями Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Сейчас бойцы находятся в Белоруссии. Им предстоит пройти необходимые медицинские обследования и реабилитацию, с ними уже работают медики и психологи.
— Чтобы это произошло была проведена сложнейшая работа. Искренне благодарен всем, кто принимал участие в возвращении наших бойцов на Родину: спецслужбам России, коллегам из Минобороны РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Николаевне Семеновой и другим причастным, — пишет Игорь Кобзев.