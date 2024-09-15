Фуникулер открыли в Нижегородском кремле

На строительство ушло более трех лет — больше, чем планировалось. Из-за сложного рельефа многие работы пришлось выполнять вручную. Также здесь были проведены археологические раскопки, в ходе которых обнаружили фундамент и остатки стен водонапорной башни исторического фуникулера — увидеть их посетители смогут через витражное остекление в полу первого этажа верхней станции.