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Фуникулер открыли в Нижегородском кремле

На его строительство ушло более трех лет.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородском кремле 15 сентября состоялся торжественный запуск фуникулера. В церемонии приняли участие первые лица региона и города, передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Ленточку торжественно перерезал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Вместе с почетными гостями глава региона совершил первую поездку, поднявшись на фуникулере в Кремль. Для посетителей фуникулер откроется в 16.00.

— Мы становимся свидетелями завершения подвижнического труда, таких сооружений в нашей стране больше нет. В рамках инженерных работ, которые начались с археологии, было необходимо обеспечить укрепление склона, стены, фундаментов кремля. Ученые, архитекторы, реставраторы провели огромную работу, корректируя по ходу проводимые мероприятия. Любые сомнения при строительстве и проектирования толковались «в пользу Кремля», — сказал губернатор Глеб Никитин в приветственном слове.

Элеватор имеет две станции — на улице Рождественской и в Кремле. Здание верхней станции выполнено в современном стиле, нижняя платформа сохранила свой исторический облик. Вагончик фуникулера выглядит так же, как и в XIX—XX вв.еках.

На строительство ушло более трех лет — больше, чем планировалось. Из-за сложного рельефа многие работы пришлось выполнять вручную. Также здесь были проведены археологические раскопки, в ходе которых обнаружили фундамент и остатки стен водонапорной башни исторического фуникулера — увидеть их посетители смогут через витражное остекление в полу первого этажа верхней станции.

Скорость подъема и спуска варьируется от 0,6 до 2 метров в секунду. Протяженность пути составляет 132 метра, спуск занимает всего одну минуту. Вагончик рассчитан на 40 человек. Сейчас стоимость поездки составляет 200 рублей в одну сторону, однако в будущем цена может быть изменена.

Кремлевский элеватор был построен в 1896 году к Всероссийской промышленной и художественной выставке, но в 20-е годы ХХ века были построены трамвайные пути вдоль Зеленского съезда и Лыковой дамбы, необходимость в фуникулёре отпала, и он был закрыт.

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