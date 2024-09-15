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В Ялте до конца года откроют научную площадку

В Пионерском парке планируется создание научной площадки.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Уточняется, что данный проект предусматривает оснащение современными технологиями: в интерактивной форме дети смогут расширять знания об окружающем мире.

Ожидается, что работы по установке завершатся к концу года.

Павленко подчеркнула, что такие площадки в перспективе будут устанавливаться в дворах города.

Ранее «МК в Крыму» писал, что продолжается благоустройство Милютинского парка в Алупке: строительная готовность составляет 67%. Глава администрации Ялты добавила, что все работы выполняются в соответствии с графиком.

наука