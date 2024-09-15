В Ялте до конца года откроют научную площадку

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Уточняется, что данный проект предусматривает оснащение современными технологиями: в интерактивной форме дети смогут расширять знания об окружающем мире.
Ожидается, что работы по установке завершатся к концу года.
Павленко подчеркнула, что такие площадки в перспективе будут устанавливаться в дворах города.
Ранее «МК в Крыму» писал, что продолжается благоустройство Милютинского парка в Алупке: строительная готовность составляет 67%. Глава администрации Ялты добавила, что все работы выполняются в соответствии с графиком.