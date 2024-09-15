Жарким и сухим будет начало рабочей недели в Воронежской области

Жара не спешит покидать Воронежскую область. В начале рабочей недели столбики термометров продолжат фокусироваться на отметке до +30 градусов. Осадков также не предвидится. Об этом свидетельствует актуальный прогноз регионального Гидрометцентра.
В понедельник, 16 сентября, жителей региона ждет переменная облачность. Ночью будет прохладно — от +9 до +14. А вот днем температура повысится до +23… +28 градусов.
Ветер сохранит направление и усилится. Местами его порывы будут достигать отметки в 16 м/с.
В Воронеже в темное время суток обещают от +11 до +13, а днем в городе наступит осенний зной — от +25 до +27.