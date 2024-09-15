Погода продолжает радовать нижегородцев июльским теплом

По прогнозам синоптиков такая погода продлится еще как минимум пять дней. 15 сентября столбики термометров поднимутся до +23 градусов. С понедельника по среду температура воздуха днем будет на уровне 23−24 градусов тепла, а вот с четверга начнется постепенное похолодание. Облака принесут дожди, а температура поползет вниз, и к 22 сентября достигнет отметки +14 градусов. Ночью при этом метеорологи обещают всего +4…+7 градусов — там и до первых заморозком недалеко.