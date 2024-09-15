В Иркутске состоятся показы фильмов о битве за Мариуполь

— Друзья, рады сообщить вам, что 15-го (воскресенье) и 19-го сентября (четверг) в Иркутске в рамках кинофестиваля «Сияние России» состоится показ первой и второй частей тетралогии «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», — пишет Сергей Белоус. — Фильм будем представлять лично мы, его авторы, — Максим Фадеев и Сергей Белоус. Приходите, приглашайте друзей и коллег!