В Иркутске состоятся показы фильмов о битве за Мариуполь

Жителей Иркутска приглашают на показ показы фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца». Картину покажут 15 и 19 сентября в Иркутском театре народной драмы по адресу ул. Мухиной, 13а. Об этом в соцсетях сообщает Сергей Белоус, кинодокументалист и автор фильма.
— Друзья, рады сообщить вам, что 15-го (воскресенье) и 19-го сентября (четверг) в Иркутске в рамках кинофестиваля «Сияние России» состоится показ первой и второй частей тетралогии «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», — пишет Сергей Белоус. — Фильм будем представлять лично мы, его авторы, — Максим Фадеев и Сергей Белоус. Приходите, приглашайте друзей и коллег!
Кстати, вход бесплатный для всех желающих. Сибиряки увидят сразу две части. Так, первый эпизод «Прорыв к центру» состоится сегодня, 15 сентября, в 17:00. А вторая часть под названием «Спасение “Малого”» — 19 сентября в 18:30.