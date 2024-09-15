В Самаре на рабочей неделе отключат воду в парке Гагарина и в нескольких десятках домов

В этот же день, 17 сентября, будут устранять причины технологического отказа оборудования на улице Ново-Садовой. В связи с этим подачу холодной воды ограничат на сутки — с 10 часов вторника до 10 часов среды (18 сентября) в парке им. Гагарина, а также в доме № 166 на улице 22 Партсъезда.