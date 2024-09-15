В Самаре на рабочей неделе отключат воду в парке Гагарина и в нескольких десятках домов

Замену узлов на водопроводной линии и пожарного гидранта запланирована на улице Кабельной на 17 сентября 2024 года. В связи с этим холодную воду отключат с 10 до 18 часов в домах № 1, 2, 2а, 3, 4а на улице Кабельной. Бойлер установят на Кабельной, 2.
В этот же день, 17 сентября, будут устранять причины технологического отказа оборудования на улице Ново-Садовой. В связи с этим подачу холодной воды ограничат на сутки — с 10 часов вторника до 10 часов среды (18 сентября) в парке им. Гагарина, а также в доме № 166 на улице 22 Партсъезда.
Врезку в водопровод для обеспечения водой нового жилого здания будут проводить также 17 сентября. ХВС отключат с 10 до 20 часов в домах № 132, 136 на улице Свободы, а также в домах № 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78 на проспекте Кирова.
Ремонт водопроводной линии после аварии на улице Гастелло будет проводиться 19 сентября 2024 года. Подачу холодной воды ограничат с 9 до 21 часа на Московском шоссе 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, на улице Гастелло, 30, 32, 46, 49, на улице Центральной, 25, 27, 29, на улице Санфировой, 99, 104, 106, 108, 110, 110а, 112, 112а, 112б. Бойлера будет установлен на улице Гастелло, 48.
В этот же день, 19 сентября, для замены задвижек почти на сутки, с 10 часов 19 сентября до 5 часов 20 сентября, отключат ХВС на улице Черемшанской, 139, 139а, 147, на улице Нагорной, 138, 138а, 138б, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153.