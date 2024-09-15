Хейли Уильямс заявила, что Paramore начали работу над новой музыкой

Также Paramore в перерыве между выступлениями на разогреве у поп-звезды посетили музыкальную студию в Гамбурге. Тогда они начали обдумывать идею, которая, по их ощущениям, «была совсем не похожа на то, над чем они работали дома», рассказала Уильямс в интервью для Dork.