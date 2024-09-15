Власти объяснили, как на левом берегу Ростова собралась толпа в обход запрета

Власти региона высказались по поводу толпы, собравшейся на левом берегу Дона в Ростове в День города, несмотря на запрет губернатора. Напомним, в субботу, 14 сентября, выставку трофейной техники, захваченной южной группировкой войск на СВО, только в первый час с ее открытия увидели более 1,5 тысячи человек. При этом ранее глава региона Василий Голубев запретил проводить массовые мероприятия на открытом воздухе в целях безопасности.
— Организаторами мероприятия не планировалось собирать на площадке единовременно более 50 человек, — уточнили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. — Предполагаемое количество указано в целом с учетом прохождения людей по площадке экспозиции за час.
Напомним, в целях безопасности губернатор ограничил проведение в регионе массовых мероприятий с количеством людей более 50 человек на открытых площадках. Поэтому привычных для Дня города в Ростове народных гуляний 14 сентября, в день празднования 275-летия города, не было.