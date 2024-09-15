В Омске зафиксировали шесть случаев дистанционного мошенничества за сутки

Жертвами мошенников стали двое педагогов. Один из них, работая в адаптивном учреждении для детей, попал под влияние привлекательной рекламы и поверил в возможность заработка в интернете. В течение 20 дней, общаясь с «куратором» по видеосвязи, женщина вложила 1,9 миллиона рублей в предполагаемые биржевые операции. В своем личном кабинете она наблюдала за ростом «пассивного дохода», однако вывести средства или вернуть уже вложенные деньги не смогла.