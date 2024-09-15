В Омске зафиксировали шесть случаев дистанционного мошенничества за сутки

За последние сутки омские полицейские зарегистрировали шесть сообщений о случаях дистанционного мошенничества, в результате которых аферисты похитили 3,7 миллиона рублей.
Жертвами мошенников стали двое педагогов. Один из них, работая в адаптивном учреждении для детей, попал под влияние привлекательной рекламы и поверил в возможность заработка в интернете. В течение 20 дней, общаясь с «куратором» по видеосвязи, женщина вложила 1,9 миллиона рублей в предполагаемые биржевые операции. В своем личном кабинете она наблюдала за ростом «пассивного дохода», однако вывести средства или вернуть уже вложенные деньги не смогла.
Другой случай произошел с учителем омской гимназии, которая потеряла 415 тысяч рублей. Афера была организована под предлогом перевода сбережений на «безопасный счет». Об угрозе потери своих средств ей сообщил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Следуя его указаниям, женщина перечислила деньги через банкомат на улице 24-й Северной.
По каждому факту возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.