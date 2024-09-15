В Омске проконтролируют дело о ДТП с участием общественного транспорта

Прокуратура Омска взяла под контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 11 человек, включая 6-летнюю девочку.
Авария произошла утром в Кировском округе. Предварительно установлено, что 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота Ленд Крузер», при повороте налево не предоставила преимущества встречной «Ладе Гранта» и автобусу № 344.
В результате столкновения 11 из 12 пассажиров автобуса получили травмы и нуждались в медицинской помощи. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия.