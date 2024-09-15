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Платные парковки в Ростове-на-Дону: С 16 сентября в центре города заработают 63 новых места

С 16 сентября 63 парковки в центре Ростова-на-Дону станут платными.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 16 сентября, в центре Ростова-на-Дону 63 парковочных места станут платными. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

Введение платной парковки организовано на улице Темерницкой на следующих участках:

— от Ворошиловского проспекта до Газетного переулка заработает платная парковка на 6 мест. Она находится с северной стороны — от здания № 93 до № 87;

— между переулками Газетный и Семашко — 14 парковочных мест с южной стороны улицы от здания № 56 до здания № 50;

— от переулка Соборный до проспекта Буденновский: 16 парковочных мест с южной стороны улицы у зданий № 44 и № 42;

— от переулка Островского до Буденновского проспекта — 3 парковочных места с южной стороны улицы в створе здания по Островского, 26, а также 10 мест с южной.

стороны от здания № 38 до проспекта Буденновский.

Власти напоминают, что собственникам жилых помещений по этим адресам нужно оформить резидентное разрешение на пользование парковкой бесплатно. Для этого нужно обратиться в сервисный центр «Ростовского парковочного пространства» на Большой Садовой, 150.