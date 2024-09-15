Омскую область накроет стабильный холод по ночам

В понедельник, 16 сентября 2024 года, в Омской области ночью будет 0…+5° и местами заморозки до −5°. А уже со вторника, 17 сентября 2024 года, на территории всего региона, по данным метеорологов, по ночам будет минусовая температура. Ночью ожидается +1…-1°, днем +15…+17°. В среду, 18 сентября 2024 года, температура ночью −1…+4°, местами заморозки до −5°, днем +15…+20°.