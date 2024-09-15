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Омскую область накроет стабильный холод по ночам

Обь-Итртышское УГМС в воскресенье, 15 сентября 2024 года, обновило прогноз погоды* на ближайшие три дня в Омской области.

Сейчас в Олбани: +25° 0 м/с 65% 764 мм рт. ст. +19°

Можно заметить, что в ночные часы в регионе установится холодная погода, неесмотря на бабье лето днем.

В понедельник, 16 сентября 2024 года, в Омской области ночью будет 0…+5° и местами заморозки до −5°. А уже со вторника, 17 сентября 2024 года, на территории всего региона, по данным метеорологов, по ночам будет минусовая температура. Ночью ожидается +1…-1°, днем +15…+17°. В среду, 18 сентября 2024 года, температура ночью −1…+4°, местами заморозки до −5°, днем +15…+20°.

Как поясняют специалисты Обь-Иртышского УГМС, понижению температуры воздуха в Омской области поспособствует вторжение арктического холодного воздуха в средней тропосфере.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.