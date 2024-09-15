В Ростове зоологи выходили игрунку Вжика, от которого отказалась мать

В Ростовском-на-Дону зоопарке зоологи выкормили и вырастили игрунку Вжика. От крошечной новорожденной обезьянки отказалась мать. Об этом сообщает пресс-служба зоосада донской столицы.
— 29 февраля у Венеры и Викинга родились детеныши. Один из них был очень слаб, и самка отказалась его выкармливать, — объяснили зоологи. — Отказ животных от слабого приплода — естественное явление для дикой природы. Но в зоопарках борются за каждого питомца.
И сотрудники зоопарка вместе с ветврачами взяли на себя обязанности мамы. Малыша назвали Вжик. Кроха требовал круглосуточного ухода. Новорожденного каждые три часа кормили детской молочной смесью, спустя месяц стали давать прикорм из фруктов, через два — мясо.
— В природе мамы-обезьяны собственным примером учат детенышей есть: показывают, что можно употреблять в пищу и как это делать. Зоологи делали также.
Например, когда маленького самца учили есть с ложечки, специалисты сами показывали, как это делать, и предлагали повторить Вжику.
И старания не прошли даром. Родившийся с массой в 30 граммов малыш за первый месяц своей жизни набрал 9 граммов, а к трем месяцам уже весил 95 г. Малыш стал крепнуть и интересоваться окружающим миром. К четырем месяцам зоологи отметили, что Вжик набрал нормальный вес.
— Сейчас игрунке Вжику уже полгода. Он живет в общем вольере, где знакомится с сородичами и дальше учится у них премудростям обезьяньей жизни.