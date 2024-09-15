В Ростове зоологи выходили игрунку Вжика, от которого отказалась мать

И старания не прошли даром. Родившийся с массой в 30 граммов малыш за первый месяц своей жизни набрал 9 граммов, а к трем месяцам уже весил 95 г. Малыш стал крепнуть и интересоваться окружающим миром. К четырем месяцам зоологи отметили, что Вжик набрал нормальный вес.