Губернатор Омской области обсудил с директором ОДК планы развития

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с генеральным директором АО «ОДК» Вадимом Бадехой. Они поговорили о развитии производства и кадрах для омских предприятий.
На встрече обсудили, как закончить строительство испытательного комплекса на заводе «ОМКБ». Рассмотрели также расширение программы на Омском моторостроительном заводе. Это связано с новыми авиационными двигателями.
Губернатор подчеркнул важность работы с ОДК. Он сказал, что участие в крупных проектах дает новые возможности для региона. Это создаёт рабочие места, увеличивает зарплаты и приносит деньги в бюджет.
Также обсудили подготовку кадров. Губернатор предложил открыть учебный центр на моторостроительном заводе. Это поможет решить вопросы с кадрами в отрасли.