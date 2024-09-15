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Губернатор Омской области обсудил с директором ОДК планы развития

Обсуждали модернизацию заводов и подготовку специалистов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с генеральным директором АО «ОДК» Вадимом Бадехой. Они поговорили о развитии производства и кадрах для омских предприятий.

На встрече обсудили, как закончить строительство испытательного комплекса на заводе «ОМКБ». Рассмотрели также расширение программы на Омском моторостроительном заводе. Это связано с новыми авиационными двигателями.

Губернатор подчеркнул важность работы с ОДК. Он сказал, что участие в крупных проектах дает новые возможности для региона. Это создаёт рабочие места, увеличивает зарплаты и приносит деньги в бюджет.

Также обсудили подготовку кадров. Губернатор предложил открыть учебный центр на моторостроительном заводе. Это поможет решить вопросы с кадрами в отрасли.