Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду вернут в центре Иркутска 15 сентября

Тепловые сети включены в работу в 12:00 15 сентября.
Источник: Комсомольская правда

Оператор тепловых сетей Иркутска сообщил, что горячую воду вернут в дома, расположенные в центре города, уже 15 сентября. Ведь диагностика тепловой сети, которую проводили под Глазковским мостом, завершена.

— В центральной части города тепловые сети включены в работу в 12:00 15 сентября. Тепловые сети к домам от Маратовского кольца до микрорайона Топкинский (включительно) будут включены в 18:00 15 сентября, — пишет в своем телеграм-канале оператор тепловых сетей Иркутска.

Стоит отметить, что оператор направил управляющим компаниям в 12:00 телефонограммы. С этого времени специалистам УК потребуется некоторое время для включения внутридомовых систем теплоснабжения домов.