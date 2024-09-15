Горячую воду вернут в центре Иркутска 15 сентября

— В центральной части города тепловые сети включены в работу в 12:00 15 сентября. Тепловые сети к домам от Маратовского кольца до микрорайона Топкинский (включительно) будут включены в 18:00 15 сентября, — пишет в своем телеграм-канале оператор тепловых сетей Иркутска.