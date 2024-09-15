Медики КМСЧ № 9 успешно прооперировали пациента с аритмией

В КМСЧ № 9 прооперировали 54-летнего пациента. Он более десяти лет страдал от трепетания предсердий. Это заболевание увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Предсердия человека сокращались слишком быстро и нерегулярно, из-за чего ухудшалась кровь.
Мужчина начал испытывать проблемы с сердцем более 12 лет назад. Он перенёс много операций в федеральных центрах. Но в этом году приступы стали снова усиливаться, и он обратился в КМСЧ № 9.
Врачи использовали специальный катетер, чтобы узнать, где находится источник аритмии. Он считывает электрические сигналы из сердца. Это помогло создать карту активности предсердий.
Врачи обнаружили, что аритмия возникала в необычном месте — в коллекторе нижней левой легочной вены. Затем они сделали радиочастотную изоляцию этой зоны. Это помогло восстановить нормальный сердечный ритм.
Уже на третий день после операции пациент был выписан из больницы. Теперь он может вернуться к нормальной жизни.