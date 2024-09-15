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Джин Симмонс из KISS похвалил выбор новой вокалистки Linkin Park

Один из основателей легендарной глэм-рок-группы KISS Джин Симмонс одобрительно высказался о новой вокалистке Linkin Park Эмили Армстронг. По мнению музыканта, она подходит коллективу и отлично звучит.

Источник: Звук

Один из основателей легендарной глэм-рок-группы KISS Джин Симмонс одобрительно высказался о новой вокалистке Linkin Park Эмили Армстронг. По мнению музыканта, она подходит коллективу и отлично звучит.

Свое мнение Симмонс выразил в интервью Forbes. Он рассказал, что посмотрел несколько видео с артисткой, и пожелал коллективу удачи.

Жизнь коротка. Идите и живите, наслаждайтесь. У Linkin Park есть фанаты, они хотят слышать песни и музыку. Почему бы и нет?

Джин Симмонс
рок-музыкант, основатель KISS.

По словам артиста, ему нравится, что Linkin Park выбрали женщину вместо того, чтобы попытаться найти вокалиста-мужчину, голос которого напоминал бы покойного Честера Беннингтона. «Это нарушает правила», — пояснил он, вспомнив при этом историю AC/DC. Группа не только смогла выжить после смерти фронтмена Бона Скотта, но и стала еще популярнее.

Ранее Linkin Park объявили о грядущем выпуске альбома From Zero с новой вокалисткой. Эмили Армстронг присоединилась к коллективу спустя семь лет после смерти его вокалиста Честера Беннингтона.