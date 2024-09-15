Джин Симмонс из KISS похвалил выбор новой вокалистки Linkin Park

По словам артиста, ему нравится, что Linkin Park выбрали женщину вместо того, чтобы попытаться найти вокалиста-мужчину, голос которого напоминал бы покойного Честера Беннингтона. «Это нарушает правила», — пояснил он, вспомнив при этом историю AC/DC. Группа не только смогла выжить после смерти фронтмена Бона Скотта, но и стала еще популярнее.