Скончался бывший глава волгоградского управления МЧС

Юрий Ратников родился 4 июня 1960 года в городе Полярный Мурманской области. В 1983 году он закончил Камышинское военно-строительное командное училище. После многолетней службы в войсках перешел работать в МЧС России. В 2001 году он стал начальником управления по Волгограду.
В 2007 году полковник Ратников ушел в отставку, и возглавил комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. В 2023 году он ушел на заслуженный отдых, получив множество наград за заслуги.
Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича. Церемония прощания пройдет 16 сентября 2024 года в 11.00 на Димитровском кладбище по адресу ул. Карла Либкнехта, 2б, отпевание будет там же. Захоронение состоится на Моторном кладбище.