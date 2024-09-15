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Скончался бывший глава волгоградского управления МЧС

Совет ветеранов ГУ МЧС России по Волгоградской области с глубоким сожалением сообщает о кончине полковника Юрия Васильевича Ратникова, долго боровшегося с недугом и отдавшего свою жизнь службе и защите граждан.

Юрий Ратников родился 4 июня 1960 года в городе Полярный Мурманской области. В 1983 году он закончил Камышинское военно-строительное командное училище. После многолетней службы в войсках перешел работать в МЧС России. В 2001 году он стал начальником управления по Волгограду.

В 2007 году полковник Ратников ушел в отставку, и возглавил комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. В 2023 году он ушел на заслуженный отдых, получив множество наград за заслуги.

Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича. Церемония прощания пройдет 16 сентября 2024 года в 11.00 на Димитровском кладбище по адресу ул. Карла Либкнехта, 2б, отпевание будет там же. Захоронение состоится на Моторном кладбище.