Скончался бывший глава волгоградского управления МЧС

Юрий Ратников родился 4 июня 1960 года в городе Полярный Мурманской области. В 1983 году он закончил Камышинское военно-строительное командное училище. После многолетней службы в войсках перешел работать в МЧС России. В 2001 году он стал начальником управления по Волгограду.