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Омский государственный музыкальный театр открыл 78-й сезон гала-концертом

Творческий вечер с захватывающей историей и яркими музыкальными номерами.

Источник: Комсомольская правда

Омский государственный музыкальный театр начал свой 78-й творческий сезон большим гала-концертом под названием «Музыкальный детектив». Режиссёр-постановщик мероприятия — заслуженный артист России Владимир Миллер.

В рамках концерта зрителям представили увлекательную историю о похищении шкатулки с талисманом на удачу. Программа включала в себя известные музыкальные произведения. Прозвучали куплеты Олимпии из оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана», интермедия из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», а также терцет из оперетты И. Кальмана «Марица».

Зрители насладились песней гениального сыщика из «Бременских музыкантов» и номерами из таких популярных мюзиклов, как «Шахматы» и «Бал вампиров». Также артисты исполнили яркие фрагменты премьер спектаклей и концертов, которые проходили в прошлом сезоне.