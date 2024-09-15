Последнее в году лунное затмение в Ростовской области увидят 18 сентября

Последнее в 2024 году затмение Луны смогут увидеть жители Ростовской области в среду, 18 сентября. Это астрономическое явление будет сочетаться с так называемым суперлунием. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий Астрономической обсерваторией Парка имени Максима Горького Николай Демин.
— 18 сентября в 5:37 можно будет увидеть полнолуние. В этот день Луна будет самой большой в полнолуние за год, — уточнил он.
Кроме того, в этот день дончане смогут наблюдать частное лунное затмение.
— Его, если позволит погода, будет видно в течение четырех часов, но лучше всего — в 5:44, а начало ожидается в 5:12, незадолго до рассвета. В это время тень от Земли накроет свой спутник на 0,09 от диаметра Луны.
В планетарии уточнили, что самые крупные полнолуния, которые нам предстоит наблюдать осенью — 2024, пройдут 18 сентября и 17 октября. Причем эти явления сочетаются с явлением Суперлуния: так в народе называют совпадение полнолуния с приближением спутника к нашей планете, когда Луна визуально кажется больше.
Всего же в 2024 году можно наблюдать четыре затмения — два солнечных и два лунных.