«Несколько часов просидел в заточении»: щенка вытащили из ямы общественного туалета на заправке под Иркутском

На место выехал кинолог, который с помощью веревки вытащил щенка на поверхность. Яма, к слову, оказалась не очень глубокой. Однако животное уже не двигалось и не издавало звуков. Ведь просидело внутри несколько часов. Ранее на заправке щенка не видели. Но отмечают, что неподалеку живет бездомная собака.