«Несколько часов просидел в заточении»: щенка вытащили из ямы общественного туалета на заправке под Иркутском

Днем 15 сентября специалисты питомника «К-9» выехали на экстренный вызов. Крик о помощи поступил из заправки на 6-м километре Александровского тракта. Там в яме общественного туалета нашли щенка!
— Услышали скуление щенка, заглянули и обнаружили животное. Позвонили в «К-9», — рассказывает сибирячка, которая работает на заправке.
На место выехал кинолог, который с помощью веревки вытащил щенка на поверхность. Яма, к слову, оказалась не очень глубокой. Однако животное уже не двигалось и не издавало звуков. Ведь просидело внутри несколько часов. Ранее на заправке щенка не видели. Но отмечают, что неподалеку живет бездомная собака.
— Щенок бездомный, — рассказывают КП-Иркутск в питомнике «К-9». — Мы его выпустили на волю примерно в 200 метров от заправки. Он сразу рванул в кусты. Наверное, там живет его мать. Предполагаем, что щенок просто случайно забрел и упал в туалет.