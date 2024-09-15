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В Омске открылась выставка икон «От видимого к невидимому»

Посетители узнают об истории иконописи и реставрации.

Источник: Комсомольская правда

В историко-краеведческом музее Омска открылась выставка «От видимого к невидимому». Здесь рассказывают об истории иконописи и показывают, как проходят реставрационные работы.

На выставке можно увидеть иконы XVII — XX веков. Их восстановили с 1991 по 2023 год. Также представлены металлические складни, восстановленные оклады и инструменты для реставрации.

Реставраторы из Москвы и Омска сделали большую работу. Они восстановили не только символы православия, но и их духовное значение. Каждый восстановленный лик и икона несут глубокий посыл. Реставраторы соединяют прошлое и настоящее в своем искусстве.