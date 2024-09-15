Круизный теплоход «Кронштадт» не смог пришвартоваться в Таганроге из-за ветра

В воскресенье, 15 сентября, в Таганроге не смог пришвартоваться круизный теплоход «Кронштадт». Причиной затруднений стал сильный ветер. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава администрации приморского города Андрей Фатеев.
— Сегодня плавучий причал таганрогского Морвокзала должен был принять пятое в этом году круизное судно. Но в связи с погодными условиями, сильным ветром и отгоном воды, теплоход «Кронштадт» компании «Водоходъ» пришвартовался в Ростове, -пояснил глава администрации Таганрога. — Несмотря на это туристы воспользовались организованными трансферами для гостей в наш южный город.
Напомним, по прогнозу Ростовского гидрометцентра сегодня в донском регионе весь день будет дуть сильный ветер, возможны порывы до 15 — 19 метров в секунду. Учитывая восточное направление ветра, в устье Дона и Таганрогском заливе наблюдаются сгонные явления — понижение уровня воды.