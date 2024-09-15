Круизный теплоход «Кронштадт» не смог пришвартоваться в Таганроге из-за ветра

— Сегодня плавучий причал таганрогского Морвокзала должен был принять пятое в этом году круизное судно. Но в связи с погодными условиями, сильным ветром и отгоном воды, теплоход «Кронштадт» компании «Водоходъ» пришвартовался в Ростове, -пояснил глава администрации Таганрога. — Несмотря на это туристы воспользовались организованными трансферами для гостей в наш южный город.