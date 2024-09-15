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Фаррелл Уильямс объявил о переносе фестиваля Something In The Water на 2025 год

Певец Фаррелл Уильямс сообщил, что его ежегодный фестиваль Something In The Water переносится с октября 2024-го на апрель 2025 года. По словам артиста, мероприятие «еще не готово».

Источник: Звук

Певец Фаррелл Уильямс сообщил, что его ежегодный фестиваль Something In The Water переносится с октября 2024-го на апрель 2025 года. По словам артиста, мероприятие «еще не готово».

Заявление о переносе Something In The Water Фаррелл опубликовал в соцсетях. Изначально фестиваль должен был пройти 12—13 октября на побережье Вирджиния-Бич, но, судя по словам музыканта, команда не успела создать нечто грандиозное к обозначенному времени. Потому создатели мероприятия решили дать себе больше времени на подготовку.

Уильямс, для которого Вирджиния-Бич — родной город, объяснил, что хочет устроить нечто достойное с большой любовью к столь значимому для себя месту.

Вирджиния создала меня, и я хочу почтить ее с такой же любовью, какую она дарила мне всю мою жизнь.

Фаррелл Уильямс
певец.

Ранее вышел трейлер Lego-байопика Фаррелла Уильямса. Премьера фильма назначена на 11 октября.