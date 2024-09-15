Фаррелл Уильямс объявил о переносе фестиваля Something In The Water на 2025 год

Заявление о переносе Something In The Water Фаррелл опубликовал в соцсетях. Изначально фестиваль должен был пройти 12—13 октября на побережье Вирджиния-Бич, но, судя по словам музыканта, команда не успела создать нечто грандиозное к обозначенному времени. Потому создатели мероприятия решили дать себе больше времени на подготовку.