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240 омских педагогов завершили подготовку по основам безопасности и защиты Родины

Обновлённый курс ОБЖ расширит программу для учеников 8−11 классов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершилась практическая подготовка для 240 педагогов основ безопасности и защиты Родины. Этот обновлённый предмет станет частью курса ОБЖ для учеников 8−11 классов.

Обучение проходило в Омском педагогическом университете. Это был первый поток, впереди ещё два. Педагоги изучили основы огневой, тактической и инженерной подготовки, а также пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Они освоили навыки оказания медицинской помощи, прошли огневую подготовку и участвовали в военно-спортивных играх в ДОСААФ.

До конца сентября более 700 омских педагогов ОБЗР также завершат практическое обучение. Летом они прошли теоретическую подготовку.