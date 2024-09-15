240 омских педагогов завершили подготовку по основам безопасности и защиты Родины

Обучение проходило в Омском педагогическом университете. Это был первый поток, впереди ещё два. Педагоги изучили основы огневой, тактической и инженерной подготовки, а также пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Они освоили навыки оказания медицинской помощи, прошли огневую подготовку и участвовали в военно-спортивных играх в ДОСААФ.